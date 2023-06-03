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Макаллистер обойдётся «Ливерпулю» в 60 млн евро

03 Июня 2023 • 23:34 Комментировать
Астон Вилла
2:1
Брайтон
окончен

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер станет игроком «Ливерпуля».

Как уже сообщалось ранее, скорый переход аргентинца в стан мерсисайдцев почти неизбежен. По сведениям инсайдера Николо Скиры, клубы полностью согласовали условия трансфера. «Ливерпуль» заплатит за 24-летнего футболиста около 60 млн евро. Трудовой договор чемпиона мира будет рассчитан до 2028 года с возможностью пролонгации ещё на один год, зарплата – порядка 6 млн евро в год.

Алексис Макаллистер принял участие в 40 матчах «Брайтона» в завершившемся сезоне, записав себе в актив 12 забитых мячей и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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