Эмери рассчитывает на Диего Карлоса в «Астон Вилле»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассчитывает на центрального защитника Диего Карлоса в долгосрочной перспективе. По информации от журналиста Дина Джонса, наставник «вилланов» видит в бразильце фундаментального игрока на будущее.

Напомним, Карлос перебрался в «Астон Виллу» прошлым летом из испанской «Севильи», с которой Эмери ранее трижды становился победителем Лиги Европы. Диего в нынешнем сезоне пропустил несколько месяцев из-за травмы, но к следующей кампании бразилец должен подойти в полной боевой готовности.

Отметим, что «Астон Вилла» сейчас идёт на седьмом месте в турнирной таблице.