Португальский голкипер «Вулверхэмптона» Жозе Са может стать заменой Эмилиано Мартинесу в «Астон Вилле». Football Insider сообщает, что в бирмингемском клубе активно следят за ситуацией вокруг вратаря и его возможным уходом из состава «волков».

Ранее на протяжении всего сезона сообщалось о напряжённых отношениях между главным тренером «вилланов» Унаи Эмери и аргентинским вратарём. Тем не менее, Мартинес по-прежнему защищает ворота бирмингемской команды, клуб сражается за место в Лиге Европы.

Тем временем, опытный основной голкипер «волков» Са в последнее время столкнулся с критикой и всё чаще начинает матчи на скамейке запасных.