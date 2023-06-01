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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Четыре клуба АПЛ готовы приобрести Магуайра у «Манчестер Юнайтед» по сниженной цене слухи

01 Июня 2023 • 22:32 Комментировать
Астон Вилла
2:1
Брайтон
окончен

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр интересен четырём клубам

Капитан «красных дьяволов» нечасто попадал в стартовый состав в нынешнем сезоне, и руководство клуба рассматривает возможность расставания с игроком, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Как сообщает TC, ситуацией готовы воспользоваться «Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Эвертон» и «Вест Хэм», считающие Магуайра защитником высокого уровня. Вероятно, «Манчестер Юнайтед» согласится отпустить 30-летнего футболиста по сниженной цене.

Портал Transfmerarkt оценивает стоимость Гарри Магуайра в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Манчестер Юнайтед Вест Хэм Астон Вилла Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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