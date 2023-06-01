Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр интересен четырём клубам
Капитан «красных дьяволов» нечасто попадал в стартовый состав в нынешнем сезоне, и руководство клуба рассматривает возможность расставания с игроком, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Как сообщает TC, ситуацией готовы воспользоваться «Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Эвертон» и «Вест Хэм», считающие Магуайра защитником высокого уровня. Вероятно, «Манчестер Юнайтед» согласится отпустить 30-летнего футболиста по сниженной цене.
Портал Transfmerarkt оценивает стоимость Гарри Магуайра в 25 млн евро.
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