«Астон Вилла» пробилась в Лигу конференций, обыграв «Брайтон»

В последнем туре чемпионата Англии «Астон Вилла» принимала «Брайтон». «Чайки» не решали турнирных задач, ведь они уже обеспечили себе шестое итоговое место и билет в Лигу Европы. А вот бирмингемцам нужна была победа, ведь она гарантировала команде седьмое место и путёвку в Лигу конференций.

В итоге в этом матче победила та команда, которой результат был нужнее. После финального свистка на табло «Вилла Парк» горел счёт 2:1. «Астон Вилла» финишировала седьмой и в следующем сезоне представит Англию в третьем по рангу клубном турнире континента.