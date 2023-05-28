«Астон Вилла» пробилась в Лигу конференций, обыграв «Брайтон»

В последнем туре чемпионата Англии «Астон Вилла» принимала «Брайтон». «Чайки» не решали турнирных задач, ведь они уже обеспечили себе шестое итоговое место и билет в Лигу Европы. А вот бирмингемцам нужна была победа, ведь она гарантировала команде седьмое место и путёвку в Лигу конференций.
В итоге в этом матче победила та команда, которой результат был нужнее. После финального свистка на табло «Вилла Парк» горел счёт 2:1. «Астон Вилла» финишировала седьмой и в следующем сезоне представит Англию в третьем по рангу клубном турнире континента.
Протокол игры
|(1:0) Соарес Дуглас8'
|(2:0) Уоткинс Олли26'
|38'Ундав Дениз (2:1)
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти 22' •Конса Эзри•Мингс Тайрон 37' •Динь Люка•Бэйли Леон 69' (Буэндия Эмилиано ( 69' ) •Камара Бубакар I•Соарес Дуглас•Рамси Джакоб 24' •Макгинн Джон 67' •Уоткинс Олли
Стил Джейсон•Вельтман Йоел 46' (Эступиньян Первис ( 46' ) •Уэбстер Адам 65' (Митома Каору ( 65' ) •Колуилл Леви•Гросс Паскаль 88' •Буонанотте Факундо 63' •Айяри Ясин 46' (Кайседо Мойсес ( 46' 73') •Макаллистер Алексис•Энсисо Хулио 65' (Ван Хеке Ян-Поль ( 65' ) •Ундав Дениз 12' 89' (Jack Hinshelwood ( 89' ) •Фергюсон Эван
Запасные: Уэлбек Данни•Гилмор Билли•Макгилл Томас•Данк Льюис
Сегодня. Стадион "Вилла Парк " (Бирмингем).
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