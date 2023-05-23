Мерсон: «Не думаю, что Уоткинс способен забивать по 25 голов за сезон»

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон не верит, что нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс способен забивать по 25 голов за сезон в Английской премьер-лиге.

«Не думаю, что Уоткинс способен забивать по 25 голов за сезон. Под руководством Унаи Эмери он стал лучше, но я не думаю, что у Олли есть достаточно класса для того, чтобы стать топ-нападающим. Если бы «Арсенал» купил его, а он забил всего 10 голов в первом сезоне, никто бы не удивился», – заявил Мерсон в эфире Sky Sports.

Напомним, «Астон Вилла» активно работает над продлением контракта с Уоткинсом. Нападающий в этом сезоне записал на свой актив 14 голов и 6 результативных передач в чемпионате.