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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два гранда АПЛ готовы в последний момент перехватить Макаллистера у «Ливерпуля» слухи

26 Мая 2023 • 23:41 Комментировать
Астон Вилла
...
Брайтон
1 2.00 X 3.90 2 3.35
28.05 18:30

«Челси» и «Манчестер Сити» хотели бы видеть в своих рядах полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера.

24-летний аргентинец по окончании сезона покинет «Брайтон». Игрок всё ближе к переходу в «Ливерпуль», переговоры с которым достигли продвинутой стадии. Как информирует TC, «Челси» и «Манчестер Сити» готовы в последний момент вмешаться в дело, чтобы перехватить чемпиона мира у мерсисайдцев. Сделать это, впрочем, будет очень непросто.

Алексис Макаллистер оценивается порталом Transfermarkt в 42 млн евро. На его счету 12 голов и три результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
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