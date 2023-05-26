«Челси» и «Манчестер Сити» хотели бы видеть в своих рядах полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера.

24-летний аргентинец по окончании сезона покинет «Брайтон». Игрок всё ближе к переходу в «Ливерпуль», переговоры с которым достигли продвинутой стадии. Как информирует TC, «Челси» и «Манчестер Сити» готовы в последний момент вмешаться в дело, чтобы перехватить чемпиона мира у мерсисайдцев. Сделать это, впрочем, будет очень непросто.

Алексис Макаллистер оценивается порталом Transfermarkt в 42 млн евро. На его счету 12 голов и три результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» в текущем сезоне.