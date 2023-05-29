Ундав: «В следующем сезоне будем ещё лучше»

«Брайтон» провел прекрасный сезон, хотя и проиграл в последнем туре «Астон Вилле». Команда закончила год на шестом месте, и автор единственного гола «чаек» в игре с «Астон Виллой», Дениз Ундав, уверен в том, что в следующем году его команда будет еще сильнее.

- Сегодня была важная игра, мы надеялись на победу, хотя и решили задачи, попали в Европу. Уверен, что в следующем сезоне с новыми силами сможем стать еще сильнее. Надеюсь, что в следующем году я стану игроком основного состава, сегодня я свою работу сделал, - цитирует слова Ундава BBC Sport.

«Брайтон» закончил сезон шестым, а «Астон Вилла» - седьмой.