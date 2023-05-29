Дауд стал игроком «Брайтона»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник Махмуд Дауд стал новым игроком «Брайтона».

«Сделка завершена, трансфер футболиста из дортмундской «Боруссии» осуществлен на правах свободного агента. Ожидается, что Дауд скоро подпишет контракт с английской командой до 2027 года», – заявил журналист в социальных сетях.

Также источник сообщил, что подробности о соглашении будут объявлены после официального заявления со стороны клуба из АПЛ.

В сезоне 2022/23 Дауд провел в составе «Боруссии» 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.