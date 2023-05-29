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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дауд стал игроком «Брайтона»

29 Мая 2023 • 22:16 Комментировать
Астон Вилла
2:1
Брайтон
окончен

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что полузащитник Махмуд Дауд стал новым игроком «Брайтона».

«Сделка завершена, трансфер футболиста из дортмундской «Боруссии» осуществлен на правах свободного агента. Ожидается, что Дауд скоро подпишет контракт с английской командой до 2027 года», – заявил журналист в социальных сетях.

Также источник сообщил, что подробности о соглашении будут объявлены после официального заявления со стороны клуба из АПЛ.

В сезоне 2022/23 Дауд провел в составе «Боруссии» 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Брайтон Махмуд Дауд Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
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