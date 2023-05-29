Эмери: «Наш момент»

«Астон Вилла» достойным образом закончила свой лучший за долгое время сезон, команда победила «Брайтон» в заключительной игре чемпионата и оставила позади себя лондонский «Тоттенхэм». Впрочем, «чайки» тоже оказались впереди - они обеспечили себе шестое место еще в прошлом туре. Наставник «вилланов» Унаи Эмери прокомментировал события матча.

- Горжусь проделанной работой, я требовательный тренер, но игроки отвечали наилучшим образом. Все очень довольны этим шагом, мы сыграем в Европе. Сегодня наш момент. Мы хотим построить сильный коллектив, сильный духом и сильный структурно. В следующем сезоне будем выступать еще в одном турнире, и надо будет работать еще больше, цитирует слова Эмери BBC Sport.