«Брайтон» завершил сезон на шестом месте в АПЛ и сыграет в Лиге Европы

Сегодня в отложенном матче 32 тура АПЛ «Брайтон» и «Манчестер Сити» разошлись миром – 1:1. Этот факт ознаменовал финиш «чаек» на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги – в зоне попадания в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Так, команда Роберто де Дзерби уже недосягаема для «Астон Виллы» с седьмой строчки, (у бирмингемцев 58 очков, а у «чаек» - 62). Но и не догонит «Ливерпуль» на пятом месте за оставшийся 38-й тур, у «красных» - 66 баллов.

Отметим, что шестое место – это наивысший результат клуба в АПЛ с момента выхода в элитный дивизион в сезоне-2017/18.

О том, как проходила вечерняя игра, читайте в нашем обзоре.