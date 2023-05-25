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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» завершил сезон на шестом месте в АПЛ и сыграет в Лиге Европы

25 Мая 2023 • 00:05 Комментировать
Астон Вилла
...
Брайтон
28.05 18:30

Сегодня в отложенном матче 32 тура АПЛ «Брайтон» и «Манчестер Сити» разошлись миром – 1:1. Этот факт ознаменовал финиш «чаек» на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги – в зоне попадания в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

Так, команда Роберто де Дзерби уже недосягаема для «Астон Виллы» с седьмой строчки, (у бирмингемцев 58 очков, а у «чаек» - 62). Но и не догонит «Ливерпуль» на пятом месте за оставшийся 38-й тур, у «красных» - 66 баллов.

Отметим, что шестое место – это наивысший результат клуба в АПЛ с момента выхода в элитный дивизион в сезоне-2017/18.  

О том, как проходила вечерняя игра, читайте в нашем обзоре.

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Брайтон
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АСТОН ВИЛЛА БРАЙТОН
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