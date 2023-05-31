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«Манчестер Сити» ведет переговоры с Ковачичем слухи

31 Мая 2023 • 19:58 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

«Манчестер Сити» ведет активные переговоры по приобретению полузащитника лондонского «Челси» Матео Ковачича.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, стало известно, что «горожане» начали работать над подписанием Матео Ковачича в предстоящее летнее трансферное окно. В последние несколько дней состоялись позитивные переговоры с представителями игрока относительно личных условий его будущего контракта.

По заверению Романо, «Челси» открыт к продаже. Переговоры между клубами о возможном трансфере Ковачича будут продолжены в ближайшее время. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Матео Ковачич Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
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