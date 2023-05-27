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Захарян не перейдёт в «Челси»

27 Мая 2023 • 13:40 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Пресс-атташе «Челси» Тоби Крейг отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну. Ранее сообщалось, что лондонский клуб сохраняет интерес к российскому хавбеку, но не может оформить трансфер из-за санкций.

«Это неправда», — сказал Крейг Sport24.

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и стал автором восьми результативных передач.

Трудовой договор Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023 Тоби Крейг
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ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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