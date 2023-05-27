Захарян не перейдёт в «Челси»

Пресс-атташе «Челси» Тоби Крейг отреагировал на информацию об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну. Ранее сообщалось, что лондонский клуб сохраняет интерес к российскому хавбеку, но не может оформить трансфер из-за санкций.

«Это неправда», — сказал Крейг Sport24.

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и стал автором восьми результативных передач.

Трудовой договор Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.