«Челси» готов заплатить 150 миллионов евро за игрока «Реала»

«Челси» проявляет интерес к нападающему мадридского «Реала» Винисиусу, сообщает El Nacional.

По информации источника, за 22-летнего бразильца лондонский клуб готов заплатить 150 миллионов евро. Отметим, что этот трансфер может стать самой дорогой продажей в истории «Реала».

Ранее сообщалось, что в Испании Винисиус столкнулся с расизмом, поэтому он может рассмотреть возможный уход из «Реала».

В текущем сезоне бразильский вингер провёл в составе «сливочных» 54 матча, забил 23 гола и отдал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Винисиуса в 120 миллионов евро.