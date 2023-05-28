Тьяго Силва: «Я горд быть частью «Челси»

Защитник «Челси» Тьяго Силва высказался о болельщиках лондонского клуба.

Напомним, бразильский футболист перешёл в «Челси» летом 2020 года из «ПСЖ». По словам Силвы, у него сложились тёплые отношения с фанатами «синих» с самого первого дня пребывания в клубе.

«У нас с фанатами «Челси» случилась любовь с первого взгляда. Я очень счастлив быть здесь. Я правда горд быть частью «Челси», — заявил Силва.

Также 38-летний футболист признал, что текущий сезон сложился для его команды неудачно, выразив надежду на то, что в следующем году «Челси» выступит лучше.

После 37 туров АПЛ «Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Свой ближайший матч «синие» проведут сегодня, 28 мая, против «Ньюкасла». Начало — в 18:30 по московскому времени.