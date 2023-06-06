«Челси» отпустит Пулишича, интерес проявляет гранд Серии А

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич вряд ли продолжит выступления в Лондоне.

24-летний футболист с высокой вероятностью будет продан в грядущее трансферное окно, поскольку в «Челси» на него не рассчитывают. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Маттео Моретто, интерес к американцу проявляет «Милан» – клубы уже обсуждали потенциальную сделку по игроку.

В прошедшем сезоне Кристиан Пулишич провёл 30 матчей за «синих» во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами. Трансферная стоимость звезды сборной США оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро.