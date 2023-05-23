Пиоли вместо Лофтуса-Чика хочет видеть в «Милане» Милинковича-Савича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не горит желанием видеть в своей команде полузащитника «Челси» Рубена Лофтуса-Чика. По информации от La Gazzetta dello Sport, итальянский специалист больше хочет воссоединиться с хавбеком римского «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем, которого тренировал на «Стадио Олимпико» в более ранние годы карьеры.

Напомним, «Милан» сейчас активно ведёт переговоры с «Челси» по трансферу Лофтуса-Чика, который вовсе не прочь пополнить ряды команды Стефано Пиоли. Сумма сделки может составить свыше 20 миллионов евро.

В то же время на летнем трансферном рынке, вполне вероятно, будет доступен Милинкович-Савич, у которого остался год по контракту с «Лацио».