«Челси» напоследок не смог обыграть «Ньюкасл»

«Челси» завершил кошмарный сезон домашним матчем с «Ньюкаслом». Гости быстро повели после удара с лета в исполнении Энтони Гордона. Лондонцы отыгрались благодаря автоголу. После прострела Рахима Стерлинга мяч отскочил в сетку от ноги защитника. Опасных моментов было не так много.

«Ньюкасл» финиширует на четвертом месте, лондонцы - 12-е.