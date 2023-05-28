«Челси» напоследок не смог обыграть «Ньюкасл»

«Челси» завершил кошмарный сезон домашним матчем с «Ньюкаслом». Гости быстро повели после удара с лета в исполнении Энтони Гордона. Лондонцы отыгрались благодаря автоголу. После прострела Рахима Стерлинга мяч отскочил в сетку от ноги защитника. Опасных моментов было не так много.
«Ньюкасл» финиширует на четвертом месте, лондонцы - 12-е.
Протокол игры
|9'Гордон Энтони (0:1)
|(1:1) Триппьер Киран27'
Аррисабалага Кепа•Аспиликуэта Сесар•Чалоба Трево46' (Фофана Уэсли (46') •Силва Тьяго•Холл Льюис•Фернандес Энцо•Лофтус-Чик Рубен60' (Чуквуэмека Карни (60') •Мадуэке Нони88' (Пулишич Кристиан (88') •Галлахер Конор70' (Ковачич Матео (70') •Стерлинг Рахим•Хаверц Кай59' (Фелиш Жоау (59')
Запасные: Менди Эдуар•Мудрик Михаил•Кулибали Калиду•Зиеш Хаким
Дубравка Мартин•Триппьер Киран•Шёр Фабиан•Ботман Свен•Таргетт Мэтт75' (Бёрн Дэн (75') •Гордон Энтони69' (Мёрфи Джейкоб (69') •Гимараэс Бруно•Андерсон Эллиот•Альмирон Мигель•Исак Александр88' (Льюис Джамал (88') •Сен-Максимен Аллан69' (Уилсон Каллум (69')
28 мая. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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