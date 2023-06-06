Трансфер полузащитника лондонского «Челси» Кая Хаверца в мадридский «Реал» сорвался.

Как сообщает журналист Marca Хосе Диас, переход немецкого футболиста Кая Хаверца в «Реал» не состоится. На данный момент неясно, какие факторы привели к такому развитию событий.

Ранее сообщалось, что Хаверц полностью готов к переходу в стан «сливочных», а переезд в Мадрид – его приоритет. Сам «Челси» был открыт к переговорам по поводу потенциальной продажи полузащитника.

В предыдущем сезоне Хаверц вышел на поле в составе «Челси» в 47 матчах. Он смог забить 9 голов и сделать одну результативную передачу.