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Трансфер Хаверца в «Реал» сорвался слухи

06 Июня 2023 • 18:17 Комментировать (1)
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Трансфер полузащитника лондонского «Челси» Кая Хаверца в мадридский «Реал» сорвался.

Как сообщает журналист Marca Хосе Диас, переход немецкого футболиста Кая Хаверца в «Реал» не состоится. На данный момент неясно, какие факторы привели к такому развитию событий.

Ранее сообщалось, что Хаверц полностью готов к переходу в стан «сливочных», а переезд в Мадрид – его приоритет. Сам «Челси» был открыт к переговорам по поводу потенциальной продажи полузащитника.

В предыдущем сезоне Хаверц вышел на поле в составе «Челси» в 47 матчах. Он смог забить 9 голов и сделать одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
06 Июня 2023 в 18:28
ай сами сачиняють сами апровергають.. А-ха-ха-ха! )))
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