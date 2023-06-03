Лукаку может оказаться в «Реале»

Мадридский «Реал» – один из возможных вариантов продолжения карьеры для Ромелу Лукаку.

Форвард выступает за «Интер» на правах аренды из «Челси». Миланский клуб, вероятно, попробует сохранить бельгийца в своих рядах, однако никаких гарантий пока нет. По сведениям авторитетного инсайдера Флориана Плеттенберга, Лукаку может быть предложен «Реалу» ближе к концу летнего трансферного окна – речь может идти об аренде.

Напомним, что новый рулевой «Челси» Маурисио Почеттино не против возвращения Ромелу Лукаку в клуб, но сам игрок не горит желанием вновь выступать за «синих». Он многократно заявлял о желании остаться в «Интере».