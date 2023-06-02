«Манчестер Юнайтед» может включить Гарри Магуайра в сделку по трансферу полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта.

«Красные дьяволы» уже договорились с самим Маунтом, но пока не сошлись с «Челси» по стоимости перехода. Как сообщает журналист Чарли Уайетт, чтобы облегчить сделку, «Манчестер Юнайтед», вероятно, предложит «синим» Магуайра. Центральный защитник не входит в планы Эрика тен Хага, и клуб готов расстаться с игроком сборной Англии грядущим летом.

Трансферная стоимость Мэйсона Маунта оценивается порталом Transfermarkt в 65 млн евро, в то время как Гарри Магуайр оценён в 25 млн.