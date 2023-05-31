Селюк: «Мудрик быстро бежит – пока на этом всё»

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк оценил первые полгода Михаила Мудрика в «Челси». Напомним, что украинский вингер стал одним из дорогостоящих зимних приобретений лондонцев – он перебрался в Лондон из «Шахтёра» за 70 млн евро + 30 млн в качестве бонусов.

«В «Челси» брали Мудрика как перспективного игрока. Пока он себя не показал, он лишь быстро бежит по полю – на этом всё. Полагаю, с ним еще поработают годик-другой, может быть, что-то дельное из него выйдет, но потенциал у него большой», - рассуждает Селюк для «РИА Новости Спорт».

Как добавил агент, основной проблемой низкой результативности украинца является не сама форма игрока, а то, что у руководства «Челси» нет правильно выбранной стратегии развития.

Напомним, что за 15 проведённых матчей в АПЛ Мудрик отличился лишь двумя голевыми передачами.

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