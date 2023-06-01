«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с полузащитником «Челси» Мэйсоном Маунтом.

Именно «красные дьяволы» с недавних пор считаются главными претендентами на футболиста сборной Англии, не продлившего с «Челси» истекающее в следующем году соглашение. Судя по всему, в ближайшие месяцы Маунт будет продан, и «Манчестер Юнайтед», согласно сведениям журналиста Джейсона Бёрта, уже согласовал с 24-летним игроком условия личного контракта.

Мэйсон Маунт провёл за «Челси» 195 матчей, отметившись 33 голами и 37 результативными передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 65 млн евро.