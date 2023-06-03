«Манчестер Юнайтед» планирует завершить подписание Маунта до конца месяца

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может стать игроком «Манчестер Юнайтед» в ближайшие недели.

24-летний футболист вряд ли останется в «Челси», так как не договорился с клубом о продлении контракта, а нынешний договор истекает уже в следующем году. «Манчестер Юнайтед» согласовал личные условия сотрудничества с англичанином, но пока не договорился с «Челси». Впрочем, руководство «красных дьяволов» уверено, что проблема вскоре будет решена, докладывает журналист Джейкоб Стейнберг. Лондонский клуб вынужден активно продавать игроков, и «Юнайтед» планирует воспользоваться ситуацией в своих интересах. Подписание планируется завершить до начала июля.