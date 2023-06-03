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«Манчестер Юнайтед» планирует завершить подписание Маунта до конца месяца

03 Июня 2023 • 14:54 Комментировать (1)
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может стать игроком «Манчестер Юнайтед» в ближайшие недели.

24-летний футболист вряд ли останется в «Челси», так как не договорился с клубом о продлении контракта, а нынешний договор истекает уже в следующем году. «Манчестер Юнайтед» согласовал личные условия сотрудничества с англичанином, но пока не договорился с «Челси». Впрочем, руководство «красных дьяволов» уверено, что проблема вскоре будет решена, докладывает журналист Джейкоб Стейнберг. Лондонский клуб вынужден активно продавать игроков, и «Юнайтед» планирует воспользоваться ситуацией в своих интересах. Подписание планируется завершить до начала июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
03 Июня 2023 в 15:33
накупить кучу бездарностей за огромные деньги, и так легко прощаться с воспитанником, причем очень неплохим полузащитником, это вообще мрак. жаль болельщиков челси, не вижу у них светлого будущего с таким подходом.
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