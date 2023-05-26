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Хау: «Не вижу смысла делать перестройку из-за попадания в Лигу чемпионов»

26 Мая 2023 • 12:36 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
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28.05 18:30

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау хочет сохранить костяк команды. Английский специалист не планирует больших изменений в составе из-за попадания в Лигу чемпионов.

«Не вижу смысла делать перестройку из-за попадания в Лигу чемпионов. Я хочу сохранить 95% игроков, которые сейчас есть в составе. Хочу, чтобы остались такие футболисты, как Мэтт Ритчи, Мартин Дубравка и Пол Дамметт», – заявил Хау на пресс-конференции.

Напомним, «Ньюкасл» гарантировал себе место в Лиге чемпионов. Если «Манчестер Юнайтед» проиграет в последнем туре, а «сороки» выиграют, команда Эдди Хау закончит сезон на третьем месте в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау
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ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
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