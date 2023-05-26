Хау: «Не вижу смысла делать перестройку из-за попадания в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау хочет сохранить костяк команды. Английский специалист не планирует больших изменений в составе из-за попадания в Лигу чемпионов.

«Не вижу смысла делать перестройку из-за попадания в Лигу чемпионов. Я хочу сохранить 95% игроков, которые сейчас есть в составе. Хочу, чтобы остались такие футболисты, как Мэтт Ритчи, Мартин Дубравка и Пол Дамметт», – заявил Хау на пресс-конференции.

Напомним, «Ньюкасл» гарантировал себе место в Лиге чемпионов. Если «Манчестер Юнайтед» проиграет в последнем туре, а «сороки» выиграют, команда Эдди Хау закончит сезон на третьем месте в чемпионате.