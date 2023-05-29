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«Ньюкасл» хочет купить защитника «Торино» слухи

29 Мая 2023 • 21:03 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

«Ньюкасл» хочет купить защитника «Торино» Перра Схюрса во время летнего трансферного окна.

По информации Daily Mail, «сороки» проявляют интерес к голландскому защитнику. Ожидается, что бонусные выплаты от АПЛ за попадание в топ-4 и участие в Лиге чемпионов могут привлечь новых игроков.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау стремится укрепить свою команду перед выступлением в еврокубках в следующем сезоне, и 23-летний Схюрс находится в его списке приоритетов.

Сообщается, что «Торино» требует за защитника до 50 миллионов евро. В сезоне 2022/23 Схюрс провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Торино перр Схюрс трансферы футбола - лето 2023
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