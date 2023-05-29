«Ньюкасл» хочет купить защитника «Торино» Перра Схюрса во время летнего трансферного окна.

По информации Daily Mail, «сороки» проявляют интерес к голландскому защитнику. Ожидается, что бонусные выплаты от АПЛ за попадание в топ-4 и участие в Лиге чемпионов могут привлечь новых игроков.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау стремится укрепить свою команду перед выступлением в еврокубках в следующем сезоне, и 23-летний Схюрс находится в его списке приоритетов.

Сообщается, что «Торино» требует за защитника до 50 миллионов евро. В сезоне 2022/23 Схюрс провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и отдал 2 результативные передачи.