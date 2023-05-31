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«Манчестер Юнайтед» стал фаворитом в борьбе за Маунта

31 Мая 2023 • 22:30 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

«Манчестер Юнайтед» вырвался в лидеры в гонке за полузащитником «Челси» Мэйсоном Маунтом.

Уход 24-летнего футболиста из лондонского клуба становится всё более реальным сценарием: действующий трудовой договор истекает через год, и в «Челси» не хотят удерживать игроков, которые вскоре могут стать свободными агентами. Как сообщает журналист Джейкоб Стейнберг, шансы «Манчестер Юнайтед» на подписание Маунта значительно выросли за последнее время. «Красные дьяволы» опережают в споре за англичанина «Ливерпуль», «Арсенал» и мюнхенскую «Баварию».

Стоимость Мэйсона Маунта оценивается порталом Transfermarkt в 65 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Бавария Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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