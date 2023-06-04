Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает Кая Хаверца идеальным усилением для атаки своей команды.

23-летнего игрока в последние дни всё чаще связывают с переездом в Мадрид. По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Хаверц – главная трансферная цель Анчелотти на летнее трансферное окно, при этом переговоры между клубами пока не стартовали. «Реал» планирует начать официальные обсуждения в ближайшее время.

«Челси» готов отпустить Кая Хаверца, но запросит солидную трансферную компенсацию. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Германии в 60 млн евро.