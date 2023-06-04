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Хаверц – главная трансферная цель Анчелотти

04 Июня 2023 • 21:07 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает Кая Хаверца идеальным усилением для атаки своей команды.

23-летнего игрока в последние дни всё чаще связывают с переездом в Мадрид. По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, Хаверц – главная трансферная цель Анчелотти на летнее трансферное окно, при этом переговоры между клубами пока не стартовали. «Реал» планирует начать официальные обсуждения в ближайшее время.

«Челси» готов отпустить Кая Хаверца, но запросит солидную трансферную компенсацию. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Германии в 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карло Анчелотти Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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