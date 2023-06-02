Романо: «Челси» и «Интер» не вели переговоров по Лукаку в мае»

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о ситуации с Ромелу Лукаку.

30-летний форвард арендован «Интером» у «Челси» до конца текущего сезона. Футболист неоднократно заявлял, что намерен продолжить выступления за «нерадзурри», однако руководству миланцев ещё предстоит согласовать сделку с «Челси» – речь идёт о выкупе либо о продлении аренды ещё на один год.

По словам Романо, в мае между представителями «Интера» и «Челси» не было никаких переговоров по Лукаку, несмотря на слухи. Ситуация прояснится не раньше 11 июня. В настоящий момент бельгиец, как и вся его команда, сосредоточен на финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится 10 июня.