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Романо: «Челси» и «Интер» не вели переговоров по Лукаку в мае»

02 Июня 2023 • 00:39 Комментировать
Челси
1:1
Ньюкасл
окончен

Известный инсайдер Фабрицио Романо высказался о ситуации с Ромелу Лукаку.

30-летний форвард арендован «Интером» у «Челси» до конца текущего сезона. Футболист неоднократно заявлял, что намерен продолжить выступления за «нерадзурри», однако руководству миланцев ещё предстоит согласовать сделку с «Челси» – речь идёт о выкупе либо о продлении аренды ещё на один год.

По словам Романо, в мае между представителями «Интера» и «Челси» не было никаких переговоров по Лукаку, несмотря на слухи. Ситуация прояснится не раньше 11 июня. В настоящий момент бельгиец, как и вся его команда, сосредоточен на финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится 10 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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