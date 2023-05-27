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Почеттино хочет видеть Лукаку в «Челси», но форвард не намерен покидать «Интер»

27 Мая 2023 • 15:50 Комментировать
Интер Милан
...
Аталанта
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Через 4 ч. 58 мин.

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку не хочет возвращаться в лондонский «Челси». Напомним, 30-летний игрок выступает в итальянском клубе на правах аренды, контракт футболиста принадлежит «синим».

По сведениям La Gazzetta dello Sport, в планы Лукаку не входит возвращение в «Челси». Футболист хочет продолжить играть в Серии А, несмотря на то, что будущий главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино хочет поработать с бельгийцем.  

Как сообщает источник, «Интер» вряд ли сможет позволить себе полноценный трансфер Лукаку, ведь «Челси» запросит за него крупную сумму. По этой причине миланский клуб хочет продлить аренду форварда, если «синие» снизят цену аренды. Отмечается, что ради продолжения карьеры в «Интере» нападающий готов пойти на понижение оклада, который сейчас составляет 11 миллионов евро в год.

Источник добавил, что клубы встретятся после финала Лиги чемпионов и обсудят возможную сделку.

В нынешнем сезоне Лукаку забил 13 голов, сделал 6 ассистов в 34 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Маурисио Почеттино трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН АТАЛАНТА
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