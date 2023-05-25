«Интер» работает над трансфером Ачерби, но добивается скидки

Центральный защитник «Интера» Франческо Ачерби, арендованный у «Лацио», может совершить полноценный переход.

Арендный договор предусматривает возможность выкупа за фиксированную сумму. «Интер» заинтересован в покупке 35-летнего игрока, но добивается скидки, сообщает Football Italia со ссылкой на FCInterNews. «Нерадзурри» готовы заплатить за ветерана не более 1,5 млн евро. Сам футболист совершенно не намеревается возвращаться в «Лацио».

Франческо Ачерби появился на поле в 46 матчах команды Симоне Индзаги в текущей кампании, по разу отметившись забитым мячом и результативной передачей.