​Онана: «Благодарен Симоне Индзаги за доверие»

Миланский «Интер» переживает отличный период - выигран Кубок Италии, добыта гарантированная путевка в Лигу чемпионов на следующий сезон, и предстоит еще финал Лиги чемпионов. Камерунский голкипер «Интера» Андре Онана доволен положением вещей и благодарен наставнику клуба за доверие.

- Я хочу поблагодарить Индзаги, он прекрасно работает, а мне оказал доверие и я стал основным вратарем «Интера». Для меня это большая честь, я надеюсь, что с этим клубом выиграю все, что возможно, - цитирует слова Онана fcinter1908.it.

Онана перебрался в миланский клуб в прошлом году, ранее он выступал в Амстердаме.