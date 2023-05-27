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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» одолел «Аталанту» в битве за топ-4

27 Мая 2023 • 23:42 Комментировать
Интер Милан
3:2
Аталанта
окончен

В центральном матче 37-го тура чемпионата Италии «Интер» и «Аталанта» вели битву за места в топ-обойме ведущих команд Серии А. Стартовый спурт хозяев позволил им отпраздновать победу. Уже  к третьей минуте миланцы вели с запасом в два гола. Ромелу Лукаку убежал к чужим воротам и открыл счет, а вскоре Николо Барелла добавил мяч в сетку после спасения от голкипера.  Далее команды обменивались опасными уколами, и Марио Пашалич сократил отставание гостей, при этом во время удара задел ногу оппонента, но нарушения не было, гол засчитан. На 77-й минуте Марсело Брозович оказался один на один с голкипером и покатил на Лаутаро Мартинеса на пустые ворота. На 90-й минуте вновь вернулась интрига, Луис Муриэль здорово сыграл на отскоке.

«Интер» победил со счетом 3:2, вышел на вторую строчку и вместе с «Лацио» обеспечил себе место в Лиге чемпионов. «Аталанта» идет на пятой позиции.

Протокол игры  
Интер Милан3:2Аталанта
(1:0) Лукаку Ромелу1'  
(2:0) Барелла Николо3'  
  36'Пашалич Марио (2:1)
(3:1) Мартинес Лаутаро77'  
  90'Муриэль Луис (3:2)
Онана АндреД'Амброзио Данило 82' (Дармиан Маттео ( 82') Ачерби ФранческоБастони Алессандро 81' (Аслани Кристьян ( 81') Дюмфрис ДензелБарелла Николо 81' (Де Врей Стефан ( 81') Брозович МарселоЧалханоглу ХаканДимарко Федерико 70' (Госенс Робин ( 70') Мартинес ЛаутароЛукаку Ромелу 81' (Джеко Эдин ( 81')
Запасные: Белланова РаульКордац АлексКуратоло ДеннисСтанкович АлександерАкинсанмиро ЭбенезерХанданович Самир
Спортьелло МаркоТолой Рафаэл  58'Джимсити БератСкальвини ДжорджиоМеле Йоаким 86' (Околи Меме ( 86') Дзаппакоста ДавидеДе Рон МартенЭдерсон Хонорато 69' (Муриэль Луис ( 69') Копмейнерс ТëнПашалич Марио 61' (Лукман Адемола ( 61') Хёйлунн Расмус
Запасные: Бернаскони ЛоренцоДемирал МерихAlessandro FalleniРосси ФранческоМуссо Хуан
27 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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