«Интер» одолел «Аталанту» в битве за топ-4

В центральном матче 37-го тура чемпионата Италии «Интер» и «Аталанта» вели битву за места в топ-обойме ведущих команд Серии А. Стартовый спурт хозяев позволил им отпраздновать победу. Уже к третьей минуте миланцы вели с запасом в два гола. Ромелу Лукаку убежал к чужим воротам и открыл счет, а вскоре Николо Барелла добавил мяч в сетку после спасения от голкипера. Далее команды обменивались опасными уколами, и Марио Пашалич сократил отставание гостей, при этом во время удара задел ногу оппонента, но нарушения не было, гол засчитан. На 77-й минуте Марсело Брозович оказался один на один с голкипером и покатил на Лаутаро Мартинеса на пустые ворота. На 90-й минуте вновь вернулась интрига, Луис Муриэль здорово сыграл на отскоке.

«Интер» победил со счетом 3:2, вышел на вторую строчку и вместе с «Лацио» обеспечил себе место в Лиге чемпионов. «Аталанта» идет на пятой позиции.