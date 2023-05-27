Индзаги получал предложения из Испании, но решил остаться в «Интере»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги продолжит работу в клубе.

После недавних успехов, достигнутых «нерадзурри» в Кубке Италии и Лиге чемпионов, в «Интере» сообщили о твёрдом намерении продолжить сотрудничество со специалистом в следующем сезоне. Сам наставник также заявил, что никуда не уйдёт. Как сообщает журналист Фабрицио Бьязин, Индзаги получал предложения от клубов испанской Ла Лиги, но не соблазнился – он сосредоточен на нынешней работе.

Трудовое соглашение Симоне Индзаги с «Интером» рассчитано до лета 2024 года.

10 июня итальянец может привести команду к победе в Лиге чемпионов – для этого потребуется обыграть в финале «Манчестер Сити».