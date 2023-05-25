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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги завоевал седьмой трофей в тренерской карьере

25 Мая 2023 • 00:40 Комментировать
Интер Милан
...
Аталанта
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27.05 21:45

Сегодняшний завоёванный «Интером» Кубок Италии стал для Симоне Индзаги седьмым трофеем в его тренерской карьере. 

Отметим, что тренерская карьера Индзаги началась относительно недавно – с 2010 по 2016 годы он тренировал молодёжку «Лацио», с 2016 по 2021 годы работал уже с основным составом римлян. Вместе с «Лацио» он дважды взял Суперкубок Италии и один раз побеждал в Кубке страны.

С «нерадзурри» у итальянского тренера уже две победы в Кубке Италии и также две – в Суперкубке страны.

Напомним, что Индзаги и его «Интер» могут добыть ещё один трофей в этом сезоне – Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Но для этого миланцам предстоит обыграть 10 июня в Стамбуле «Манчестер Сити».

Дублем Лаутаро «Интер» добыл волевую победу над «Фиорентиной» 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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ИНТЕР МИЛАН АТАЛАНТА
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Сегодня, 25 Мая
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