Индзаги завоевал седьмой трофей в тренерской карьере

Сегодняшний завоёванный «Интером» Кубок Италии стал для Симоне Индзаги седьмым трофеем в его тренерской карьере.

Отметим, что тренерская карьера Индзаги началась относительно недавно – с 2010 по 2016 годы он тренировал молодёжку «Лацио», с 2016 по 2021 годы работал уже с основным составом римлян. Вместе с «Лацио» он дважды взял Суперкубок Италии и один раз побеждал в Кубке страны.

С «нерадзурри» у итальянского тренера уже две победы в Кубке Италии и также две – в Суперкубке страны.

Напомним, что Индзаги и его «Интер» могут добыть ещё один трофей в этом сезоне – Кубок Лиги чемпионов УЕФА. Но для этого миланцам предстоит обыграть 10 июня в Стамбуле «Манчестер Сити».

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