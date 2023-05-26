Корреа рискует пропустить финал Лиги чемпионов

Нападающий «Интера» Хоакин Корреа может не сыграть в финальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» из-за травмы.

Ожидается, что аргентинец не поможет «нерадзурри» в двух заключительных поединках Серии А против «Аталанты» (27 мая) и «Торино» (4 июня). Кроме того, по сведениям La Gazzetta dello Sport, 28-летний форвард серьёзно рискует оказаться вне состава на финальную встречу Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити», которая состоится 10 июня.

Хоакин Корреа отметился четырьмя забитыми мячами и тремя ассистами в 41 игре за команду Симоне Индзаги во всех турнирах текущей кампании.