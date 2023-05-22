«Аталанта» будет требовать за Хёйлунна 70 миллионов евро

«Аталанта» озвучила цену на своего нападающего Расмуса Хёйлунна, который в этом сезоне стал одним из главных открытий итальянской Серии А. По информации от журналиста Саймона Джонса, датчанин обойдётся потенциальным покупателям в сумму в районе 70 миллионов евро.

Как сообщает источник, в трансфере футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», который как раз активно занимается поисками нового нападающего. К игрок ранее также приписывали интерес со стороны мадридского «Реала».

20-летний Хёйлунн в этом сезоне забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в чемпионате Италии. Игрок проводит свой дебютный сезон в Серии А после перехода из австрийского «Штурма».