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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» будет требовать за Хёйлунна 70 миллионов евро

22 Мая 2023 • 15:26 Комментировать
Интер Милан
...
Аталанта
27.05 21:45

«Аталанта» озвучила цену на своего нападающего Расмуса Хёйлунна, который в этом сезоне стал одним из главных открытий итальянской Серии А. По информации от журналиста Саймона Джонса, датчанин обойдётся потенциальным покупателям в сумму в районе 70 миллионов евро.

Как сообщает источник, в трансфере футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», который как раз активно занимается поисками нового нападающего. К игрок ранее также приписывали интерес со стороны мадридского «Реала».

20-летний Хёйлунн в этом сезоне забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в чемпионате Италии. Игрок проводит свой дебютный сезон в Серии А после перехода из австрийского «Штурма».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН АТАЛАНТА
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