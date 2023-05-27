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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

27 Мая 2023 • 21:15 Комментировать
Интер Милан
2:1
Аталанта
1 1.45 X 4.20 2 8.00
2-й тайм

В рамках 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Аталанту».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Интер Милан2:1Аталанта
(1:0) Лукаку Ромелу1' 
(2:0) Барелла Николо3' 
 36'Пашалич Марио (2:1)
Онана АндреД'Амброзио ДанилоАчерби ФранческоБастони АлессандроДюмфрис ДензелБарелла НиколоБрозович МарселоЧалханоглу ХаканДимарко ФедерикоМартинес ЛаутароЛукаку Ромелу
Запасные: Де Врей СтефанБелланова РаульГосенс РобинКордац АлексКуратоло ДеннисАслани КристьянДармиан МаттеоСтанкович АлександерАкинсанмиро ЭбенезерХанданович СамирДжеко Эдин
Спортьелло МаркоТолой РафаэлДжимсити БератСкальвини ДжорджиоМеле ЙоакимДзаппакоста ДавидеДе Рон МартенЭдерсон ХоноратоКопмейнерс ТëнПашалич МариоХёйлунн Расмус
Запасные: Бернаскони ЛоренцоЛукман АдемолаДемирал МерихОколи МемеМуриэль ЛуисРосси ФранческоМуссо Хуан
27 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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Евро-Футбол.Ру,
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ИНТЕР МИЛАН АТАЛАНТА
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