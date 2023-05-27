«Интер» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

В рамках 37-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» принимает «Аталанту».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Интер Милан - Аталанта
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Протокол игры
|(1:0) Лукаку Ромелу1'
|(2:0) Барелла Николо3'
|36'Пашалич Марио (2:1)
Онана Андре•Д'Амброзио Данило•Ачерби Франческо•Бастони Алессандро•Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Брозович Марсело•Чалханоглу Хакан•Димарко Федерико•Мартинес Лаутаро•Лукаку Ромелу
27 мая. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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