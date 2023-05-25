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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини ответил на вопрос о своём будущем

25 Мая 2023 • 22:02 Комментировать
Интер Милан
...
Аталанта
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27.05 21:45

Рулевой «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пообщался с журналистами на тему своего будущего в клубе.

Контракт специалиста истекает в следующем году. За два тура до завершения текущего розыгрыша Серии А коллектив из Бергамо претендует не только на попадание в Лигу Европы, но и на место в Лиге чемпионов.

«Моё будущее? К счастью, у меня не так много времени, чтобы читать обо всём, что пишут в интернете. За всем этим не уследишь, и сейчас я полностью сосредоточен на двух последних матчах сезона. Мы можем завершить эту кампанию успехом, и это заряжает нас энергией», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Гасперини, работающего в «Аталанте» с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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ИНТЕР МИЛАН АТАЛАНТА
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