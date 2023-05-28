«Интер» забил два гола в первые три минуты - такого в матче Серии А с клубом не было с 1941 года

«Интер» ударно начал матч с «Аталантой» в тридцать седьмом туре Серии А - уже в первые три минуты игроки команды забили дважды усилиями Ромелу Лукаку и Николо Бареллы. Как оказалось, такого с клубом не случалось в матче чемпионата более восьмидесяти лет - с пятого января 1941 года. Тогда Энрико Кандиани и Аттилио Демария забили два мяча, и команда выиграла у «Ромы» со счетом 5:1.

В следующем, заключительном туре итальянского чемпионата «Интер» сыграет на выезде с «Торино», это случится четвертого июня. А затем команде предстоит самый важный матч сезона - финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».