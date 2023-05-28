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Чемпионат Италии. Серия А

Барелла: «Сезон из взлётов и падений»

28 Мая 2023 • 04:47 Комментировать
Интер Милан
3:2
Аталанта
окончен

Полузащитник «Интера» Николо Барелла прокомментировал сезон «Интера», который получился очень неровным - в первой части чемпионата команду яростно критиковали, но после чемпионата мира она выиграла Суперкубок и Кубок Италии, вышла в финал Лиги чемпионов (и еще может выиграть его), а также решила задачу участия в ЛЧ в следующем сезоне.

- Я провел сезон из взлетов и падений, у меня были матчи, в которых я мог выступить лучше. Надеюсь, что еще смогу реально помочь команде в оставшихся матчах. Сейчас думаем о матче с «Торино», потом будет еще один финал, - цитирует слова Бареллы fcinter1908.it.

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Интер Милан Николо Барелла
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