Стало известно, почему «Интер» и «Барселона» не могут согласовать трансфер Кесси

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси по-прежнему находится в списке трансферных целей «Интера».

Миланский клуб давно называется в числе основных претендентов на ивуарийца, не сумевшего завоевать место в стартовом составе в дебютном сезоне после переезда в Каталонию. По данным журналиста Маттео Моретто, «Интер» всё ещё хочет подписать Кесси, однако предпочитает сделать это путём обмена на кого-то из своих игроков, в то время как «Барселона» запрашивает деньги.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Франка Кесси составляет 28 млн евро. Хавбек связан с «Барселоной» контрактом, рассчитанным до 2026 года.