«Ювентус» лишили Лиги чемпионов: что происходит в Серии А

В чемпионате Италии осталось провести два тура. Главная интрига всё та же – борьба за места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает турнирную ситуацию в Серии А в новых реалиях.

Турнирная таблица

Для начала предметного разговора стоит посмотреть на турнирную таблицу. С «Ювентуса» всё-таки сняли очки за финансовые махинации. Лишившись 10 баллов, команда Массимилиано Аллегри переместилась со второго на седьмое место в таблице и почти лишилась шансов на финиш в топ-4. Поговорим об этом ниже, а пока оценим положение.

М Команда И В Н П РМ О 1 ЛЧ Наполи 36 27 5 4 73:26 86 2 ЛЧ Лацио 36 20 8 8 55:28 68 3 ЛЧ Интер 36 21 3 12 67:40 66 4 ЛЧ (?) Милан 36 18 10 8 60:42 64 5 Аталанта 36 18 7 11 59:43 61 6 Рома 36 17 9 10 47:35 60 7 Ювентус 36 21 6 9 55:32 59

Как видим, «Наполи» и «Лацио» уже гарантировали себе места в Лиге чемпионов. В Серии А осталось разыграть две путёвки. Или одну?

4 место может остаться без Лиги чемпионов

Стоит сказать, что в мае-июне «Интер» и «Рома» сыграют в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно. В случае успеха в этих турнирах команды Симоне Индзаги и Жозе Моуринью гарантированно получат билеты в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если при этом «Интер» и «Рома» финишируют за пределами топ-4 Серии А, то четвёртое место чемпионата Италии не будет проходным в Лигу чемпионов. Дело в том, что в сильнейшем клубном турнире не может играть более пяти команд из одной страны. Мы уже рассказывали об этом более подробно, а сейчас просто повторяем. На всякий случай.

Календарь

А теперь давайте посмотрим на календарь команд, которые ведут борьбу за места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Домашние матчи будем обозначать буквой «д», а гостевые – буквой «г».

Тур Интер Милан Аталанта Рома Ювентус 37 Аталанта (д) Ювентус (г) Интер (г) Фиорентина (г) Милан (д) 38 Торино (г) Верона (д) Монца (д) Специя (д) Удинезе (г)

Кто выступит в Лиге чемпионов

Частную ситуацию, при которой четвёртое место Серии А не будет проходным в Лигу чемпионов, мы выносим за скобки. Будем оценивать шансы команд исключительно через чемпионат. Итак, «Ювентус». Туринцы в теории могут подняться на четвёртое место, но для этого им нужны не только победы над «Миланом» и «Удинезе», но и определённые результаты того-таки «Милана» в последнем туре, а также «Аталанты» и «Ромы». Словом, «старая синьора» вряд ли может рассчитывать на путёвку в сильнейший клубный турнир континента. Впрочем, «Ювентус» может винить только себя – если бы команда не проиграла в понедельник «Эмполи», шансы были бы реальными, а не только математическими.

У «Ромы» неплохой календарь – впереди матчи против «Фиорентины» и «Специи». Однако команды Жозе Моуринью нужны не только свои шесть очков, но и осечки конкурентов. Откровенно говоря, «волки» имеют больше шансов квалифицироваться в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы, обыграв в финале «Севилью».

«Интеру» для выхода в Лигу чемпионов через чемпионат достаточно не проиграть дома «Аталанте» в ближайшем туре. Впрочем, даже в случае поражения путёвка будет в руках «нерадзурри» - в заключительном туре им предстоит сыграть с «Торино». Наверняка команда Симоне Индзаги останется в топ-4.

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Итак, в Лигу чемпионов через чемпионат Италии вместе с «Наполи» и «Лацио» наверняка попадёт «Интер». Шансы «Ромы» и «Ювентуса» оказаться в четвёрке невелики, и всё идёт к тому, что за четвёртый билет от Серии А будут заочно сражаться «Милан» и «Аталанта». «Россонери» предстоит сыграть против «Ювентуса» (в гостях) и «Вероны» (дома), а бергамаскам – против «Интера» (в гостях) и «Монцы» (дома). Поскольку «Милан» сейчас имеет на три очка больше, и в случае равенства очков с «Аталантой» команда Стефано Пиоли окажется выше по очным поединкам (4 очка против 1 очка), то именно миланцы должны оказаться в топ-4.

Вот такие мысли имеем на сегодняшний день. Перед последним туром чемпионата Италии мы обязательно расскажем обо всех возможных раскладах подробно.

Александр Тихий