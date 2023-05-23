«Ювентус» лишили Лиги чемпионов: что происходит в Серии А

В чемпионате Италии осталось провести два тура. Главная интрига всё та же – борьба за места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает турнирную ситуацию в Серии А в новых реалиях.
Турнирная таблица
Для начала предметного разговора стоит посмотреть на турнирную таблицу. С «Ювентуса» всё-таки сняли очки за финансовые махинации. Лишившись 10 баллов, команда Массимилиано Аллегри переместилась со второго на седьмое место в таблице и почти лишилась шансов на финиш в топ-4. Поговорим об этом ниже, а пока оценим положение.
|1 ЛЧ
|Наполи
|36
|27
|5
|4
|73:26
|86
|2 ЛЧ
|Лацио
|36
|20
|8
|8
|55:28
|68
|3 ЛЧ
|Интер
|36
|21
|3
|12
|67:40
|66
|4 ЛЧ (?)
|Милан
|36
|18
|10
|8
|60:42
|64
|5
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59:43
|61
|6
|Рома
|36
|17
|9
|10
|47:35
|60
|7
|Ювентус
|36
|21
|6
|9
|55:32
|59
Как видим, «Наполи» и «Лацио» уже гарантировали себе места в Лиге чемпионов. В Серии А осталось разыграть две путёвки. Или одну?
4 место может остаться без Лиги чемпионов
Стоит сказать, что в мае-июне «Интер» и «Рома» сыграют в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно. В случае успеха в этих турнирах команды Симоне Индзаги и Жозе Моуринью гарантированно получат билеты в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если при этом «Интер» и «Рома» финишируют за пределами топ-4 Серии А, то четвёртое место чемпионата Италии не будет проходным в Лигу чемпионов. Дело в том, что в сильнейшем клубном турнире не может играть более пяти команд из одной страны. Мы уже рассказывали об этом более подробно, а сейчас просто повторяем. На всякий случай.
Календарь
А теперь давайте посмотрим на календарь команд, которые ведут борьбу за места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Домашние матчи будем обозначать буквой «д», а гостевые – буквой «г».
|37
|Аталанта (д)
|Ювентус (г)
|Интер (г)
|Фиорентина (г)
|Милан (д)
|38
|Торино (г)
|Верона (д)
|Монца (д)
|Специя (д)
|Удинезе (г)
Кто выступит в Лиге чемпионов
Частную ситуацию, при которой четвёртое место Серии А не будет проходным в Лигу чемпионов, мы выносим за скобки. Будем оценивать шансы команд исключительно через чемпионат. Итак, «Ювентус». Туринцы в теории могут подняться на четвёртое место, но для этого им нужны не только победы над «Миланом» и «Удинезе», но и определённые результаты того-таки «Милана» в последнем туре, а также «Аталанты» и «Ромы». Словом, «старая синьора» вряд ли может рассчитывать на путёвку в сильнейший клубный турнир континента. Впрочем, «Ювентус» может винить только себя – если бы команда не проиграла в понедельник «Эмполи», шансы были бы реальными, а не только математическими.
У «Ромы» неплохой календарь – впереди матчи против «Фиорентины» и «Специи». Однако команды Жозе Моуринью нужны не только свои шесть очков, но и осечки конкурентов. Откровенно говоря, «волки» имеют больше шансов квалифицироваться в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы, обыграв в финале «Севилью».
«Интеру» для выхода в Лигу чемпионов через чемпионат достаточно не проиграть дома «Аталанте» в ближайшем туре. Впрочем, даже в случае поражения путёвка будет в руках «нерадзурри» - в заключительном туре им предстоит сыграть с «Торино». Наверняка команда Симоне Индзаги останется в топ-4.
Итак, в Лигу чемпионов через чемпионат Италии вместе с «Наполи» и «Лацио» наверняка попадёт «Интер». Шансы «Ромы» и «Ювентуса» оказаться в четвёрке невелики, и всё идёт к тому, что за четвёртый билет от Серии А будут заочно сражаться «Милан» и «Аталанта». «Россонери» предстоит сыграть против «Ювентуса» (в гостях) и «Вероны» (дома), а бергамаскам – против «Интера» (в гостях) и «Монцы» (дома). Поскольку «Милан» сейчас имеет на три очка больше, и в случае равенства очков с «Аталантой» команда Стефано Пиоли окажется выше по очным поединкам (4 очка против 1 очка), то именно миланцы должны оказаться в топ-4.
Вот такие мысли имеем на сегодняшний день. Перед последним туром чемпионата Италии мы обязательно расскажем обо всех возможных раскладах подробно.
Александр Тихий
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