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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» лишили Лиги чемпионов: что происходит в Серии А

23 Мая 2023 • 21:57 Комментировать
Фиорентина
...
Рома
27.05 19:00

В чемпионате Италии осталось провести два тура. Главная интрига всё та же – борьба за места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает турнирную ситуацию в Серии А в новых реалиях.

Турнирная таблица

Для начала предметного разговора стоит посмотреть на турнирную таблицу. С «Ювентуса» всё-таки сняли очки за финансовые махинации. Лишившись 10 баллов, команда Массимилиано Аллегри переместилась со второго на седьмое место в таблице и почти лишилась шансов на финиш в топ-4. Поговорим об этом ниже, а пока оценим положение.

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1 ЛЧНаполи36275473:2686
2 ЛЧЛацио36208855:2868
3 ЛЧИнтер362131267:4066
4 ЛЧ (?)Милан361810860:4264
5Аталанта361871159:4361
6Рома361791047:3560
7Ювентус36216955:3259

 

Как видим, «Наполи» и «Лацио» уже гарантировали себе места в Лиге чемпионов. В Серии А осталось разыграть две путёвки. Или одну?

4 место может остаться без Лиги чемпионов

Стоит сказать, что в мае-июне «Интер» и «Рома» сыграют в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно. В случае успеха в этих турнирах команды Симоне Индзаги и Жозе Моуринью гарантированно получат билеты в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если при этом «Интер» и «Рома» финишируют за пределами топ-4 Серии А, то четвёртое место чемпионата Италии не будет проходным в Лигу чемпионов. Дело в том, что в сильнейшем клубном турнире не может играть более пяти команд из одной страны. Мы уже рассказывали об этом более подробно, а сейчас просто повторяем. На всякий случай.

Календарь

А теперь давайте посмотрим на календарь команд, которые ведут борьбу за места в Лиге чемпионов на следующий сезон. Домашние матчи будем обозначать буквой «д», а гостевые – буквой «г».  

Тур
Интер
Милан
Аталанта
Рома
Ювентус
37Аталанта (д)Ювентус (г)Интер (г)Фиорентина (г)Милан (д)
38Торино (г)Верона (д)Монца (д)Специя (д)Удинезе (г)

 

Кто выступит в Лиге чемпионов

Частную ситуацию, при которой четвёртое место Серии А не будет проходным в Лигу чемпионов, мы выносим за скобки. Будем оценивать шансы команд исключительно через чемпионат. Итак, «Ювентус». Туринцы в теории могут подняться на четвёртое место, но для этого им нужны не только победы над «Миланом» и «Удинезе», но и определённые результаты того-таки «Милана» в последнем туре, а также «Аталанты» и «Ромы». Словом, «старая синьора» вряд ли может рассчитывать на путёвку в сильнейший клубный турнир континента. Впрочем, «Ювентус» может винить только себя – если бы команда не проиграла в понедельник «Эмполи», шансы были бы реальными, а не только математическими.

У «Ромы» неплохой календарь – впереди матчи против «Фиорентины» и «Специи». Однако команды Жозе Моуринью нужны не только свои шесть очков, но и осечки конкурентов. Откровенно говоря, «волки» имеют больше шансов квалифицироваться в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы, обыграв в финале «Севилью».

«Интеру» для выхода в Лигу чемпионов через чемпионат достаточно не проиграть дома «Аталанте» в ближайшем туре. Впрочем, даже в случае поражения путёвка будет в руках «нерадзурри» - в заключительном туре им предстоит сыграть с «Торино». Наверняка команда Симоне Индзаги останется в топ-4.

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Итак, в Лигу чемпионов через чемпионат Италии вместе с «Наполи» и «Лацио» наверняка попадёт «Интер». Шансы «Ромы» и «Ювентуса» оказаться в четвёрке невелики, и всё идёт к тому, что за четвёртый билет от Серии А будут заочно сражаться «Милан» и «Аталанта». «Россонери» предстоит сыграть против «Ювентуса» (в гостях) и «Вероны» (дома), а бергамаскам – против «Интера» (в гостях) и «Монцы» (дома). Поскольку «Милан» сейчас имеет на три очка больше, и в случае равенства очков с «Аталантой» команда Стефано Пиоли окажется выше по очным поединкам (4 очка против 1 очка), то именно миланцы должны оказаться в топ-4.

Вот такие мысли имеем на сегодняшний день. Перед последним туром чемпионата Италии мы обязательно расскажем обо всех возможных раскладах подробно.

Александр Тихий

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Интер Милан Милан Ювентус Аталанта Наполи
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