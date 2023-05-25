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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку: «Мне всё равно, что обо мне думают»

25 Мая 2023 • 20:31 Комментировать
Интер Милан
...
Аталанта
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27.05 21:45

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку вновь признался, что чувствует себя комфортно в Италии.

30-летний бельгиец арендован из лондонского «Челси» до конца сезона. Будущее игрока остаётся неясным, однако сам он, предпочитает остаться в «Интере».

«Сейчас у меня всё хорошо, я счастлив, а это очень важно. Я принимаю себя таким, какой я есть, и меня совершенно не волнует, что обо мне думают другие. Меня охватывает гордость, когда я вспоминаю, каким я был и откуда пришёл», – заявил в интервью Prime Video форвард «нерадзурри».

В активе Ромелу Лукаку 13 забитых мячей и шесть результативных передач в 34 поединках текущего сезона за команду Симоне Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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ИНТЕР МИЛАН АТАЛАНТА
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