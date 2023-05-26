Вентола: «Веселее всего в «Интере» было с Матерацци и ди Бьяджо»

Бывший нападающий миланского «Интера» Никола Вентола, который провел в клубе семь лет с 1998 по 2005 год, рассказал, с кем из тогдашнего состава ему было веселее всего. По его словам, это Луиджи ди Бьяджо, а также скандально известный Марко Матерацци, грудь которого приняла карательный удар головы Зинедина Зидана в финале чемпионата мира 2006

года.

- Ди Бьяджо и Матерацци - мо лучшие друзья в «Интере». С отцом Марко я был знаком еще до «Интера», он открыл меня в «Бари», я дебютировал там в шестнадцать лет. У нас еще тогда зародилась дружба, а с Марко мы общались на нашем диалекте из Бари, который не был понятен другим игрокам. Было весело, - цитирует слова Вентолы fcinter1908.it.