Филиппо Индзаги нахваливает брата

Успехи «Интера» очевидны, в 2023 году клуб выиграл уже два титула, а также вышел в финал Лиги чемпионов. Филиппо Индзаги считает это заслугой своего брата Симоне, который не так ярко выступал на футбольном поле, но очевидно превосходит того в качестве тренера.

- То, что происходит, подтверждает мои слова о том, что я говорил всегда, даже когда Симоне критиковали - он является одним из лучших тренеров Европы. Я очень рад за него, он серьезно относится к своей работе, - цитирует слова Филиппо Индзаги fcinter1908.it.

Симоне Индзаги тренирует миланский клуб с 2021 года, ранее он работал с «Лацио».