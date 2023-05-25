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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Атлетико» и «Интер» – фавориты в борьбе за Маркуса Тюрама

25 Мая 2023 • 22:42 Комментировать (1)
Боруссия М
...
Аугсбург
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27.05 16:30

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам может продолжить карьеру в Ла Лиге или Серии А.

Француз не стал продлевать контракт, истекающий в июне, поэтому в летнее трансферное окно перейдёт в новый клуб в качестве свободного агента. Борьба за подписание 25-летнего футболиста ведётся ещё с зимы, и на данный момент можно выделить двух главных претендентов – мадридский «Атлетико» и миланский «Интер», сообщает журналист Джонатан Джонсон. В январе заполучить форварда пытался «Челси», однако игрок отказал лондонцам.

Маркус Тюрам отметился 13 голами и шестью ассистами в 29 матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Атлетико Мадрид Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Fire_Starter
25 Мая 2023 в 23:12
А Милан выпал из гонки😂???
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