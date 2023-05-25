«Атлетико» и «Интер» – фавориты в борьбе за Маркуса Тюрама

Нападающий «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам может продолжить карьеру в Ла Лиге или Серии А.

Француз не стал продлевать контракт, истекающий в июне, поэтому в летнее трансферное окно перейдёт в новый клуб в качестве свободного агента. Борьба за подписание 25-летнего футболиста ведётся ещё с зимы, и на данный момент можно выделить двух главных претендентов – мадридский «Атлетико» и миланский «Интер», сообщает журналист Джонатан Джонсон. В январе заполучить форварда пытался «Челси», однако игрок отказал лондонцам.

Маркус Тюрам отметился 13 голами и шестью ассистами в 29 матчах нынешнего розыгрыша Бундеслиги.