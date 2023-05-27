«Боруссия» из Мёнхенгладбаха не оставила шансов «Аугсбургу»

В последнем туре чемпионата Германии «Боруссия» из Мёнхенгладбаха принимала «Аугсбург», который при определенных раскладах мог вылететь из элиты. Хозяева выиграли первый тайм с запасом в два гола, а на 45-й минуте остались в большинстве. В итоге 2:0, гладбахцы - 10-е. Соперник же оказался в одном очке над 16-м, «стыковым», местом.