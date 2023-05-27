«Боруссия» из Мёнхенгладбаха не оставила шансов «Аугсбургу»

В последнем туре чемпионата Германии «Боруссия» из Мёнхенгладбаха принимала «Аугсбург», который при определенных раскладах мог вылететь из элиты. Хозяева выиграли первый тайм с запасом в два гола, а на 45-й минуте остались в большинстве. В итоге 2:0, гладбахцы - 10-е. Соперник же оказался в одном очке над 16-м, «стыковым», местом.
Протокол игры
|(1:0) Нец Лука4'
|(2:0) Хофманн Йонас40'
Омлин Йонас•Итакура Ко•Эльведи Нико•Бенсебаини Рами•Лайнер Штефан•Нец Лука71' (Плеа Алассан (71') •Вайгль Юлиан•Нойхаус Флориан•Штиндль Ларс86' (Херрманн Патрик (86') •Хофманн Йонас•Тюрам Маркус71' (Вольф Ханнес (71')
Коубек Томаш•Гумни Роберт• 45'Гоувелеув Джеффри•Вейга Ренату•Педерсен Мадс• 67'Дорш Никлас•Реджбекай Элвис46' (Варгас Рубен (46') •Майер Арне58' (Йебоа Келвин (58') •Энгельс Арне82' (Чолина Давид (82') •Демирович Эрмедин•Бельо Дион Дрене46' (Бауэр Максимилиан (46')
27 мая. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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