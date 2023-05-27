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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха не оставила шансов «Аугсбургу»

27 Мая 2023 • 18:28 Комментировать
Боруссия М
2:0
Аугсбург
окончен

В последнем туре чемпионата Германии «Боруссия» из Мёнхенгладбаха принимала «Аугсбург», который при определенных раскладах мог вылететь из элиты. Хозяева выиграли первый тайм с запасом в два гола, а на 45-й минуте остались в большинстве. В итоге 2:0, гладбахцы - 10-е. Соперник же оказался в одном очке над 16-м, «стыковым», местом.

Протокол игры  
Боруссия М2:0Аугсбург
(1:0) Нец Лука4'  
(2:0) Хофманн Йонас40'  
Омлин ЙонасИтакура КоЭльведи НикоБенсебаини РамиЛайнер ШтефанНец Лука 71' (Плеа Алассан ( 71') Вайгль ЮлианНойхаус ФлорианШтиндль Ларс 86' (Херрманн Патрик ( 86') Хофманн ЙонасТюрам Маркус 71' (Вольф Ханнес ( 71')
Запасные: Нгуму НатанФридрих МарвинОльшовски ЯнСкалли ДжозефФрауло ОскарЯнчке Тони
Коубек ТомашГумни Роберт  45'Гоувелеув ДжеффриВейга РенатуПедерсен Мадс  67'Дорш НикласРеджбекай Элвис 46' (Варгас Рубен ( 46') Майер Арне 58' (Йебоа Келвин ( 58') Энгельс Арне 82' (Чолина Давид ( 82') Демирович ЭрмединБельо Дион Дрене 46' (Бауэр Максимилиан ( 46')
Запасные: Mert KomurКалиджиури ДаниэльОксфорд РисКляйн ДаниэльМбуку НатанаэльСаренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
27 мая. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аугсбург Боруссия Мёнхенгладбах
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