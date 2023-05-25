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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» до сих пор не исключает трансфер Тюрама

25 Мая 2023 • 12:49 Комментировать
Боруссия М
...
Аугсбург
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27.05 16:30

Каталонская «Барселона» всё ещё не исключает трансфер нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» ближайшим летом. По информации от Sport, француз был предложен «сине-гранатовым», но руководство пока не спешит принимать решение.

Сообщается, что главной трансферной целью «Барселоны» на позицию форварда является Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе», но переход бразильца будет сложно осуществить, так как за него требуют 50 миллионов евро. В то же время Тюрам скоро будет доступен на рынке на правах свободного агента.

Тюрам в этом сезоне забил 13 голов в чемпионате Германии. На игрока также претендует миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам
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