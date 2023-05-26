Не бросайте монеты, «Бавария» больше не фонтан: Все интриги последнего тура Бундеслиги

В субботу пройдут матчи заключительного тура чемпионата Германии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» по традиции оценивает турнирную ситуацию и рассказывает обо всех интригах и раскладах. Будет интересно.

Равенство очков

Для начала заглянем в регламент. При равенстве очков в Бундеслиге команды первым делом сравниваются по общей разности мячей. Дальше, если нужно, в ход идёт общее количество забитых голов. После этого – личные встречи (очки, разность голов, количество забитых голов на выезде). Если этих критериев недостаточно, что маловероятно, то команды сравниваются по общему количеству гостевых голов в сезоне. Теперь – к делу.

Гегемония «Баварии» завершается?

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 Боруссия Д 33 22 4 7 81 42 +39 70 2 Бавария 33 20 8 5 90 37 +53 68

«Боруссия» - «Майнц»

«Кёльн» - «Бавария»

«Бавария» становилась чемпионом Германии десять лет подряд. И вот теперь всё идёт к тому, что гегемония мюнхенцев оборвётся. Чтобы обойти «Боруссию» и завоевать «серебряную салатницу» «Баварии» нужна своя гостевая победа над «Кёльном» и осечка (ничья или поражение) «Боруссии» в домашнем матче против «Майнца». При любом другом раскладе титул впервые с 2012 года выиграет «Боруссия».

Стоит сказать, что имя чемпиона Германии определится в последнем туре впервые с сезона 2018/2019.

Битва за последний билет в Лигу чемпионов

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 ЛЧ Боруссия Д 33 22 4 7 81 42 +39 70 2 ЛЧ Бавария 33 20 8 5 90 37 +53 68 3 ЛЧ РБ Лейпциг 33 19 6 8 60 39 +21 63 4 ЛЧ Унион Берлин 33 17 8 8 50 38 +12 59 5 ЛЕ Фрайбург 33 17 8 8 50 42 +8 59

«Унион Берлин» - «Вердер»

«Айнтрахт» - «Фрайбург»

В следующем розыгрыше Лиги чемпионов Германию представят «Боруссия», «Бавария» и «РБ Лейпциг». Четвёртый билет в сильнейший клубный турнир континента в последнем туре разыграют «Унион Берлин» и «Фрайбург». У команд сейчас по 59 очков, но берлинцы идут выше за счёт лучшей разности голов (+12 против +8). В сложившейся ситуации «Фрайбургу» нужно в игре с «Айнтрахтом» набрать больше очков, чем «Унион» наберёт в матче с «Вердером». В теории «Фрайбург» может обойти «Унион» при победах обеих команд, но для этого команде нужна будет невероятно крупная победа во Франкфурте-на-Майне, что вряд ли возможно.

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Борьба за места в Лиге Европы и Лиге конференций

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 4 ЛЧ Унион Берлин 33 17 8 8 50 38 +12 59 5 ЛЕ Фрайбург 33 17 8 8 50 42 +8 59 6 ЛЕ (ЛК) Байер 33 14 8 11 57 46 +11 50 7 ЛК (-) Вольфсбург 33 13 10 10 56 46 +10 49 8 Айнтрахт 33 12 11 10 56 51 +5 47

«Бохум» - «Байер»

«Вольфсбург» - «Герта»

«Айнтрахт» - «Фрайбург»

В Лиге Европы Германию точно представит неудачник в борьбе между «Унионом» и «Фрайбургом» за четвёртое место, о чём мы поговорили выше. А вот дальше рассмотреть ситуацию в полной мере пока сложно, ведь финал Кубка Германии пройдёт лишь через неделю. Там сыграют «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». Если трофей выиграют «быки», то шестое место Бундеслиги точно будет давать билет в Лигу Европы, а седьмое – в Лигу конференций. А если выиграют «орлы», то именно они получат путёвку в Лигу Европы. В таком случае шестое место станет проходным в Лигу конференций, ведь «Айнтрахту» подняться на шестое место почти невозможно, учитывая показатели разности мячей. А седьмое место вообще может не быть проходным в еврокубки.

«Байер» сейчас занимает шестое место, которое даст билет в Лигу Европы или Лигу конференций. Леверкузенцам важно сохранить эту позицию. Для этого «фармацевтам» достаточно обыграть на выезде «Бохум». Если «Байер» сыграет вничью, то он опустится на седьмое место при победе «Вольфсбурга» над «Гертой». «Байер» может остаться шестым даже при поражении, но для этого леверкузенцам нужно поражение «Вольфсбурга» и невыигрыш «Айнтрахта» (или выигрыш, но не очень крупный).

Учитывая серьёзный перевес над «Айнтрахтом» в разности мячей (+11 против +5), «Байер» вряд ли опустится на восьмое место. Проблема в том, что седьмое место, как мы уже отметили, может оказаться непроходным в еврокубки. Так что «Байеру» важно не рисковать.

«Вольфсбург» в последнем туре рассчитывает обойти «Байер» и финишировать шестым, чтобы железно получить место в еврокубках. Для этого «волкам» нужно обыгрывать «Герту» и надеяться на осечку «Байера» в игре против «Бохума». «Волкам» может хватить ничьей, если «Байер» проиграет, ведь «Айнтрахт» вряд ли обыграет «Фрайбург» с разностью в пять голов.

Отдельно нужно проговорить расклад, при котором показатели «Байера» и «Вольфсбурга» будут идентичными, ведь это реально. Например, если леверкузенцы уступят 0:1, а «волки» сыграют вничью 1:1, то у команд будет по 50 очков, по 57 забитых и по 47 пропущенных голов. В таком случае выше финиширует «Вольфсбург» по количеству голов в личных встречах на выезде (команды дважды сыграли вничью – 2:2 в Леверкузене, 0:0 в Вольфсбурге).

Учитывая показатели разности голов, «Айнтрахт» вряд ли всерьёз может рассчитывать на шестое место. А вот финишировать седьмыми «орлы» могут. Для этого они должны обыграть «Фрайбург», а «Вольфсбург» должен проиграть «Герте». «Айнтрахту» может хватить ничьей «Вольфсбурга» при своей очень крупной победе – это из области фантастики.

Борьба за выживание

М Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 13 Хоффенхайм 33 10 5 18 47 56 -9 35 14 Аугсбург 33 9 7 17 42 61 -19 34 15 Штутгарт 33 7 11 15 44 56 -12 32 16 стыки Бохум 33 9 5 19 37 72 -35 32 17 вылет Шальке 33 7 10 16 33 67 -34 31 18 вылет Герта 33 6 8 19 40 68 -28 26

«Штутгарт» - «Хоффенхайм»

«Боруссия» М – «Аугсбург»

«Бохум» - «Байер»

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«РБ Лейпциг» - «Шальке»

«Герта» уже никуда не денется с последнего места – команда прощается с Бундеслигой. А вот дальше интересно. Сразу скажем – «Хоффенхайм» мы включили в эту таблицу просто формально. Математически «деревенские» могут опуститься на 16-е место, то есть в зону стыковых игр, но на практике это невозможно. Просто посмотрите на показатели разности голов, и всё станет понятно.

«Шальке» будет очень сложно избежать прямого вылета. Гельзенкирхенцам нужно обыгрывать «РБ Лейпциг», причём на выезде, а также надеяться на неудачи конкурентов. Ничьей «кобальтовым» может хватить для выхода в стыковые игры, если «Бохум» проиграет «Байеру» с разницей в два мяча.

«Аугсбург» не вылетит из Бундеслиги напрямую, учитывая перевес над «Шальке» в разности голов (-19 против -34). При ничьей в Мёнхенгладбахе «Аугсбург» с вероятностью в 99,9% избежит и стыковых игр. При поражении «Аугсбург» может оказаться в «стыках», если «Штутгарт» и «Бохум» выиграют свои матчи. Как видим, «Аугсбург» может чувствовать себя относительно комфортно.

Если «Штутгарт» обыграет «Хоффенхайм», то почти точно избежит стыковых игр. А вот при ничьей или поражении «швабы» могут опуститься в зону «стыков» или даже в зону прямого вылета – в зависимости от результатов «Бохума» и «Шальке».

«Бохум» выберется из зоны стыковых игр, если выиграет у «Байера», а «Штутгарт» не сможет обыграть «Хоффенхайм». «Бохуму» может хватить и ничьей, но «Штутгарт» должен проиграть, а «Шальке» - не выиграть. «Бохум» рискует вылететь напрямую, если не выиграет – здесь всё будет зависеть от результата «Шальке» в Лейпциге.

Александр Тихий